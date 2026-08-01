O Partido dos Trabalhadores confirmou neste sábado (01) a candidatura do ex-deputado estadual Luis César Bueno ao governo estadual, em chapa com o advogado Carlos Mundim (PDT). A definição ocorreu em convenção conjunta entre os sete partidos que formam a frente de esquerda, mas a consolidação do bloco para as eleições estaduais ainda depende do afunilamento para projetos ao Senado, que segue em disputa interna entre PSB e PCdoB, que mantêm as pré-candidaturas de Isaura Lemos e Aldo Arantes, respectivamente.\nDe acordo com a presidente estadual do PT, deputada federal Adriana Accorsi, a decisão sobre os dois nomes restantes da chapa majoritária será tomada em avaliação das direções nacionais dos partidos, até a próxima terça-feira (04), véspera do prazo final para as convenções partidárias. O registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral deve ser realizado até o dia 15 de agosto.