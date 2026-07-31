O presidente nacional do PT confirmou nesta quinta-feira (30) o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno para a disputa pelo governo estadual, depois de novas negativas da deputada federal Adriana Accorsi (PT) e da vereadora Aava Santiago (PSB), que mantiveram candidaturas à Câmara Federal. O anúncio ocorreu por meio de vídeo publicado pelo perfil do PT goiano nas redes sociais, em que o dirigente garante que a definição foi dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).\n“E agora ele é o candidato a governador do presidente Lula. Estive numa reunião com o presidente, quando oficializamos essa escolha, essa feliz escolha pelo companheiro Luis Cesar, companheiro que já estava debatendo com a base do nosso partido, já estava debatendo com os partidos aliados, companheiro preparado para defender o legado do presidente Lula em Goiás, preparado para defender um programa de governo que faça com que Goiás cresça”, afirmou.