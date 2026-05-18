A representante da direção nacional do Partido dos Trabalhadores e integrante do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), Mônica Valente, defendeu, em entrevista ao POPULAR, a necessidade de palanque forte, com candidatura competitiva ao governo no estado, para o projeto prioritário de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).\nA coordenadora da pré-campanha do petista reforçou o posicionamento presencialmente em reunião do diretório estadual no sábado (16), que manteve a pressão pelo lançamento da pré-candidatura da deputada federal Adriana Accorsi ao Palácio das Esmeraldas.\nApesar de reforçar a pressão para que a campanha petista conte com seu nome de maior potencial na disputa majoritária, Mônica Valente rejeitou a ideia de imposição e apontou que a decisão será tomada de maneira “unitária”, ouvindo a deliberação da sigla em Goiás.