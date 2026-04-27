A direção estadual do PT espera concluir até o fim de maio a escolha da pré-candidatura do grupo de esquerda ao governo de Goiás, iniciada ainda no segundo semestre de 2025. Depois de frustrada uma nova tentativa de articulação pelo lançamento da deputada federal e presidente estadual do partido, Adriana Accorsi, deve prevalecer a defesa de priorização dos principais nomes na formação da chapa a deputado federal e avançou o apoio ao projeto majoritário lançado em março pelo ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno.\nApesar dos diferentes prazos estabelecidos para confirmação de pré-candidatura própria ao Palácio das Esmeraldas, o processo petista não teve avanços significativos até a última semana, quando houve cobrança nacional por palanque no estado para a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os diálogos ocorreram durante o encontro da legenda, realizado em Brasília com lideranças de todos os estados, entre quinta-feira (23) e este domingo (26). As reuniões buscam afinar o discurso da base lulista no país e elaborar estratégias em cada estado que fortaleçam a pré-candidatura presidencial.