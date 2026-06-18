O PT goiano reuniu representantes de cinco partidos aliados nesta quarta-feira (17) para discutir a formação da chapa majoritária para as eleições de outubro, quando houve pedido de indicações para a vaga de vice-governador e início das discussões sobre critérios para escolher dois nomes para a disputa ao Senado. O partido anunciou na semana passada o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno como pré-candidato ao governo estadual e ofereceu aos aliados, da chamada Frente Democrática, os demais espaços na chapa.\nO grupo tem cinco indicações para o Senado e nenhuma para a vice. O encontro ocorreu no diretório estadual do PT e contou com representantes do PSB, da federação Rede-PSOL, e do PV e PCdoB - da federação com o PT. O PDT justificou a ausência, mas segue em diálogo com os partidos.\nA presidente estadual do PT, deputada federal Adriana Accorsi, diz que um novo encontro da frente ficou marcado para a próxima segunda-feira (22), quando ela espera que seja batido o martelo sobre os nomes da chapa. Integrantes dos demais partidos, no entanto, dizem ser improvável uma definição na próxima semana.