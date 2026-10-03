A ex-primeira-dama do Estado de Goiás Gracinha Caiado (UB) mantém a frente na disputa ao Senado, com 22% das intenções de voto na última rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, realizada nos dias 2 e 3 de outubro. O cenário para a segunda vaga segue embolado, com os deputados federais Gustavo Gayer (PL) e Zacharias Calil (MDB) empatados, com 15% e 13%, respectivamente.\nO senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) têm 7% cada um. O vereador Oséias Varão (PL) aparece com 5% e a ex-deputada Isaura Lemos (PSB), com 3%. Cintia Dias (PSOL) e Ernesto Roller (PSDB) têm 1% cada. Guilherme Darques (UP) e Iure Castro (Cidadania) não pontuaram.\nConsiderando os votos válidos, que exclui votos nulos e brancos e a abstenção e representa a contagem oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do resultado das urnas, Gracinha tem 30%, Gayer, 21% e Zacharias, 18%. Vanderlan aparece com 10%, Mendanha, com 9%, e Varão, com 7%. Isaura tem 3% e Roller e Cintia empatam com 1%.