A Segurança Pública segue como a área com a melhor avaliação positiva no governo de Goiás. Segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta sexta-feira (22), 74% dos entrevistados afirmam que o serviço é positivo. Outros 18% dizem que é regular e 8% avaliam como negativo.\nNa comparação com a rodada anterior, de fevereiro de 2025, os dados continuam no mesmo patamar, com variações apenas dentro da margem de erro de 3 pontos porcentuais. No caso da avaliação positiva, o porcentual também era de 74%. Na época, 16% afirmaram que o serviço é regular e 10% avaliaram como negativo.\nPela primeira vez, a pesquisa traz dados sobre avaliação de políticas sociais. Para 50%, a área é positiva, 35% avaliam como regular e 15% como negativa. A primeira-dama, Gracinha Caiado (UB), lidera as ações deste setor do governo. Ela é pré-candidata ao Senado em 2026.