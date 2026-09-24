Em meio à forte polarização nacional, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) caiu para a terceira posição na disputa à Presidência da República entre eleitores goianos, aponta a nova rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, realizada dos dias 20 a 23 de setembro. O senador Flávio Bolsonaro (PL) assumiu a liderança com 33% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcança 27%. Caiado passou a 23%, em posição de empate técnico com o petista.\nA rodada anterior, divulgada em 27 de agosto, apontava liderança do ex-governador em um cenário e empate técnico com Flávio em outro, com Lula bem atrás dos dois.\nEm pesquisa de julho da Quaest, contratada pela Genial Investimentos, Caiado liderava com 33% contra 27% de Flávio e 23% de Lula.\nQuaest/TV Anhanguera para o Senado: Gracinha tem 21%; Gayer, 13%; e Zacharias, 12%