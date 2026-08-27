O governador Daniel Vilela (MDB) lidera a corrida ao governo de Goiás, com 37% de intenções de voto na primeira rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, realizada dos dias 23 a 26 de agosto. O segundo colocado é o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 20%, seguido pelo senador Wilder Morais (PL), com 12%.\nO ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) aparece com 4%. Luciana Amorim (UP) e Danilo Pinheiro (PCO) não pontuaram. Os dados são da pesquisa estimulada, quando a cartela com os nomes dos candidatos é apresentada ao eleitor.\nA pesquisa ouviu 804 eleitores goianos. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.\nQuaest/TV Anhanguera: Gracinha Caiado lidera disputa ao Senado com 21%\nNo levantamento espontâneo, quando os candidatos não são informados ao eleitor, Daniel tem 17% das intenções de voto, enquanto Marconi aparece com 4% e Wilder,com 3%. Outros postulantes somam 1%.