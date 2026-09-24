O governador Daniel Vilela (MDB) ampliou a vantagem na disputa ao governo de Goiás, com 42% das intenções de voto, enquanto o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais (PL) empatam tecnicamente, com 19% e 15%, respectivamente, na segunda rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, realizada dos dias 20 a 23 de setembro.\nO emedebista subiu 5 pontos porcentuais na comparação com o levantamento de agosto. Já Marconi oscilou 1 ponto para baixo e Wilder teve variação positiva de 3 pontos. O ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) aparece com 5% das intenções de voto, com variação de 1 ponto para cima. Luciana Amorim (UP) tem 2% e Danilo Pinheiro (PCO), 1%.\nA pesquisa ouviu 804 eleitores goianos e 10% se disseram indecisos na pesquisa estimulada, em que a cartela com os candidatos é apresentada aos eleitores. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.