A ex-primeira-dama do Estado de Goiás Gracinha Caiado (UB) lidera a corrida ao Senado, com 21% das intenções de voto, aponta a pesquisa Quaest/TV Anhanguera realizada dos dias 23 a 26 de agosto. O deputado federal Gustavo Gayer (PL) aparece com 12%.\nAs eleições deste ano têm duas vagas para o Senado e os dados são da pesquisa estimulada, quando a lista dos 11 candidatos é apresentada aos entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.\nO senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o deputado federal Zacharias Calil (MDB) têm 9%, cada, enquanto o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) alcança 6%.\nQuaest/TV Anhanguera: Daniel lidera com 37%; Marconi tem 20% e Wilder, 12%\nA ex-deputada Isaura Lemos (PSB) e o vereador Oséias Varão (PL) tem 3%, cada. Cintia Dias (PSOL) aparece com 2% e Ernesto Roller, com 1%. Guilherme Darques (UP) e Iure Castro (Cidadania) não pontuaram.