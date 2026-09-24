A ex-primeira-dama do Estado de Goiás Gracinha Caiado (UB) segue liderando a corrida ao Senado, com 21% das intenções de voto, aponta a segunda rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, realizada dos dias 20 a 23 de setembro. O cenário para a segunda vaga está embolado, com os deputados federais Gustavo Gayer (PL) e Zacharias Calil (MDB) empatados, com 13% e 12%, respectivamente.\nO senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) têm 8% cada um. A ex-deputada Isaura Lemos (PSB) e o vereador Oséias Varão (PL) tem 3%, cada. Cintia Dias (PSOL) aparece com 2%. Ernesto Roller (PSDB), Guilherme Darques (UP) e Iure Castro (Cidadania) não pontuaram.\nOs dados são da pesquisa estimulada, quando a lista dos 11 candidatos é apresentada aos entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Os eleitores indecisos somam 22% e 8% deixarão de votar ou anularão.