A Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, confirmou para a próxima sexta-feira (19) a votação do relatório final das investigações e o encerramento dos trabalhos do colegiado. A informação, antecipada pelo POPULAR, foi comunicada na reunião ordinária desta terça-feira (16) pelo presidente Welton Lemos (SD).\nA sessão foi dedicada à leitura das respostas enviadas pelo ex-secretário municipal de Infraestrutura Denes Pereira, ouvido de forma virtual. O ex-procurador-geral do município José Carlos Issy, também convocado na mesma modalidade, ainda não havia encaminhado suas respostas até o horário da reunião. O prazo para envio terminou ao fim desta terça. A opção pelas oitivas virtuais foi estabelecida na semana passada, sob o argumento de “otimizar o tempo remanescente para a conclusão do relatório”, e rompeu com o padrão presencial das 11 oitivas anteriores.