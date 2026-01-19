Questões relacionadas a gênero e religião, reforço de valores, o uso de bonecos “bebê reborn” e até a proposta de estabelecer Goiânia como cidade-irmã de Tóquio, no Japão, estiveram entre os temas de ao menos 47 projetos de lei apresentados pelos vereadores em 2025 - considerados “polêmicos” ou mesmo “inusitados” por não terem efeitos práticos.\nAlém daquelas que buscam estabelecer datas comemorativas e alteração de nomes de ruas e praças, as propostas passam sobretudo pelo campo da ideologia e dos costumes, tendo sido apresentadas por parlamentares do PT ao PL, porém boa parte delas não avançou.\nO POPULAR mostrou na superedição de fim semana que, em 2025, houve grande contraste entre o volume de propostas e o índice de aprovações. O baixo desempenho de votações vem motivando queixas e questionamentos dos parlamentares.