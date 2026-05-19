As novas manifestações públicas do deputado federal e pré-candidato ao Senado, Gustavo Gayer (PL), em apoio ao projeto do senador Wilder Morais (PL) ao governo estadual mantiveram o cenário de divisão interna, marcado por “desconfiança” e “receio”, principalmente entre aliados do presidente estadual do partido. Bolsonaristas ouvidos pela reportagem apontam que as declarações não são acompanhadas de reaproximação efetiva entre os dois e, na prática, os trabalhos de pré-campanha seguem separados entre os dois grupos.\nGayer voltou a anunciar apoio a Wilder em discursos na sexta-feira (15) em Formosa, durante o lançamento da pré-candidatura a deputado federal do vice-prefeito, Ramos Somar, e no sábado (16), na reunião promovida por Wilder em sua fazenda, em Nerópolis, com pré-candidatos do PL e do Novo, que seguirão coligados na eleição. O deputado deu sinais de que pretende deixar no passado as intensas divergências internas quando se posicionou contra o projeto próprio ao governo em prol de aliança com a base do governador Daniel Vilela (MDB),