O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos prendeu nesta segunda-feira (13) o ex-deputado federal cassado Alexandre Ramagem (PL-RJ), de acordo com a Polícia Federal.\nSegundo membros da corporação, ele foi preso por questões migratórias em Orlando, na Flórida.\nPróximo da família Bolsonaro, Ramagem é considerado foragido da Justiça brasileira, após ter saído do Brasil e ficado nos Estados Unidos desde o ano passado.\nO ex-parlamentar foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) à perda de mandato e a 16 anos e um mês de prisão por participar de tentativa de golpe de Estado.\nRamagem estava em situação ilegal nos EUA e foi preso pelo departamento responsável por prender os imigrantes ilegais.\n59% defendem prisão domiciliar de Bolsonaro e 37% querem volta ao regime anterior, aponta Datafolha