O estado de Goiás se destaca em gestão e segurança pública, mas ainda demonstra necessidade de avançar em itens relacionados à economia, como o capital humano, a infraestrutura, a inovação e o potencial de mercado. É o que apontam os dados do Ranking de Competitividade dos Estados - Especial Eleições, publicado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) nesta quarta-feira (6). O estudo aborda os números de 2023, 2024 e 2025, com a finalidade de nortear prioridades e as metas dos governos em ano eleitoral.\nO levantamento trata do desempenho dos 26 estados brasileiros (o Distrito Federal não foi incluído nas análises) em cinco áreas: economia, segurança pública, meio ambiente, gestão pública e sociedade. De acordo com o estudo, Goiás foi o estado que mais avançou na dimensão de gestão pública no período de três anos analisado, figurando em 1º no ranking desta área. No quesito segurança pública, o estado ficou em 2º. Tanto em sociedade quanto em meio ambiente, Goiás repetiu a 12ª colocação. Já em economia, o estado ficou em 23º.