Definições mais específicas sobre usos permitidos, rastreabilidade e resposta rápida a conteúdos sintéticos estão entre os avanços esperados à primeira regulação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre inteligência artificial (IA). É o que apontam ao POPULAR o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Wandir Allan, e o advogado Dyogo Crosara, especialista em direito eleitoral.\nDiante da rápida evolução das ferramentas e dos impactos da disseminação em redes, em que o tempo é decisivo para o controle de danos, os especialistas alertam para a necessidade de ajustes nas regras atuais.\nSão citados chatbots, influenciadores digitais, uso de óculos inteligentes, que possuem câmera e outras funcionalidades, na hora de votar e baixo letramento digital do eleitorado, que agrava a dificuldade de identificar alterações. No caso dos chatbots, o risco é de uma suposta ‘neutralidade’ da IA ao ‘conversar’ a partir de uma base ampla de dados e informações.