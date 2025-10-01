A Câmara de Goiânia reagiu, nesta terça-feira (30), às recentes declarações do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), a respeito dos vereadores Lucas Vergílio (MDB), Cabo Senna (PRD) e Igor Franco (MDB), com a aprovação de uma nota de repúdio contra o chefe do Executivo. Durante a sessão, nenhum vereador defendeu o prefeito quanto ao tema.\nNos bastidores, aliados reclamaram da atitude do gestor, apontando que as falas dificultam a já conturbada relação com os parlamentares. O prefeito enfrenta crise com a Câmara pelo menos desde julho - após a criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn e aprovação em primeiro turno de projeto que propõe revogar a Taxa de Limpeza Pública (TLP), conhecida como taxa do lixo - e está em processo de reconstrução da base.\nAo Giro, Mabel disse que “São sempre as mesmas figurinhas”. “Tem esse Cabo Senna e agora chegou mais um malandrinho que é Lucas Vergílio (MDB). O que eles querem, eles não vão ter comigo”, declarou o prefeito. Em reportagem do POPULAR, publicada nesta terça, Mabel também disse que Vergílio e Franco “são contra a cidade”. “A visão deles hoje é uma guerra comigo. E para isso eles estão prejudicando a cidade”, disse o prefeito.