O contrato entre a Prefeitura e o consórcio Brilha Goiânia no âmbito da Parceria Público-Privada (PPP) da Cidade Inteligente terá aditivo com aumento da parcela remuneratória mensal de R$ 202 mil. O reajuste total ao longo dos 25 anos da concessão administrativa é de R$ 58,7 milhões, considerando os custos operacionais e de investimentos. Os dados são da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra).\nO leilão da PPP da Cidade Inteligente foi realizado em 2024, durante o mandato do ex-prefeito Rogério Cruz (SD). O contrato original previa a aplicação de R$ 1,4 bilhão em 25 anos de concessão. Entre os serviços estão a modernização da iluminação pública (com lâmpadas de LED), instalação de câmeras, central de videomonitoramento, usina fotovoltaica, entre outros serviços.\nO cálculo para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é resultado de levantamento feito pelo Brilha Goiânia que apontou que a capital tem 14,9 mil pontos de iluminação a mais do que previsto inicialmente no edital. A análise foi realizada no âmbito de processo em andamento no Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), em que a Prefeitura e o consórcio firmaram um acordo com o órgão de controle em meio a impasse relacionado ao cumprimento de decisão do tribunal que determinou a reorganização do contrato.