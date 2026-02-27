A confirmação de candidatura própria do PL ao governo estadual, comunicada pelo senador e pré-candidato à presidente da sigla, Flávio Bolsonaro, define o terceiro revés consecutivo do governador Ronaldo Caiado (PSD) na busca por aliança com o bolsonarismo em Goiás. Apesar de seguidos sinais públicos nas últimas duas semanas e da confirmação do projeto majoritário do senador Wilder Morais (PL) por Jair Bolsonaro, Caiado insistiu na articulação e ouviu a negativa diretamente do filho do ex-presidente, em reunião realizada entre os dois, em Brasília, na noite de quarta-feira (25).\nComo antecipado pelo Giro nesta quinta-feira (26), Flávio Bolsonaro informou a Caiado a manutenção da candidatura de Wilder a governador e pediu desculpas por descumprir o combinado para a efetivação de aliança na sucessão estadual.