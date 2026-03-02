-Vídeo - Reajuste salário professores (1.3380556)\nOs professores da rede estadual receberão bônus por resultados pedagógicos e terão a jornada de trabalho reorganizada para 30 horas/aula, conforme anunciado pelo governador Ronaldo Caiado (PSD). O projeto foi apresentado nas redes sociais de Caiado e seguiu para votação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) (assista acima).\nNós vamos conceder o reajuste do piso nacional do magistério com aumento de 5,4%, de forma linear para todos os professores. Olha aí, nós estamos aí trabalhando pelo desenvolvimento do nosso estado de Goiás, pela qualidade da formação das nossas crianças e jovens. Acredito que entrego o governo dia 31 de março ao Daniel Vilela, que continuará a nossa política de educação, primeiro lugar no Brasil", afirmou Caiado.\nApesar de positivo, o anúncio, feito na última quinta-feira (26), gerou reclamações e cobranças por parte dos internautas. "Retira também o vergonhoso 14,25% que você desconta dos aposentados"; e "Isto é Lei Federal, que deverá ser cumprida em todo o território brasileiro" foram alguns dos comentários na publicação.