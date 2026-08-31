Cidade de Anhanguera (Divulgação/Prefeitura de Anhanguera)\nA redução da jornada de trabalho de servidores para quatro horas por dia na Prefeitura de Anhanguera, a menor cidade de Goiás, é preventiva, segundo o prefeito Marcelo Martins de Paiva. A sede da administração municipal passou a funcionar das 7h às 11h desde o dia 24 de agosto deste ano, e a medida valerá inicialmente por 120 dias.\nEu estou prevendo e antecipando um problema. A nossa cidade hoje está totalmente organizada, em dia. A minha preocupação é para o futuro”, afirmou o prefeito ao POPULAR.\nConforme a gestão municipal, apesar do corte de despesas, o município não enfrenta atualmente uma crise financeira. O prefeito detalhou que os salários e os fornecedores estão em dia, mas a prefeitura começou a perceber, nos últimos meses, a necessidade de se preparar para um possível aperto nas contas.