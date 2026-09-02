A redução para quatro horas diárias de trabalho de parte dos servidores da Prefeitura de Anhanguera, a menor cidade de Goiás, faz parte de um pacote de medidas adotado pelo município para conter despesas e se preparar para um possível aperto nas contas. A redução do expediente não vale para os serviços de saúde, educação e programas sociais continuados.\nDesde 24 de agosto, a sede da administração municipal funciona das 7h às 11h. A mudança foi estabelecida pelo Decreto nº 048/2026 e terá duração inicial de 120 dias.\n🔎 Coloque O POPULAR como sua fonte preferida na pesquisa do Google\nA estratégia da prefeitura, segundo o prefeito Marcelo Martins de Paiva, começou com uma reorganização do funcionamento da administração. A ideia é concentrar o trabalho dos servidores no período da manhã e, ao mesmo tempo, revisar despesas que podem ser reduzidas sem comprometer os serviços essenciais.