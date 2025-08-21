Após a ida, fora da agenda oficial, do prefeito Sandro Mabel (UB) à Câmara Municipal de Goiânia, nesta quarta-feira (20), para encontro com o presidente Romário Policarpo (PRD), o primeiro-secretário Henrique Alves (MDB) e o vereador Thialu Guiotti (Avante), a avaliação nos bastidores é que a reestruturação da base aliada discutida na reunião também está ligada à expectativa em garantir a aprovação de projetos de lei no segundo semestre.Entre as propostas relevantes e de maior interesse do Paço citadas estão as alterações no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas) e medidas voltadas à Educação. Em reunião a portas fechadas na Presidência da Casa, Mabel pediu apoio para a tentativa de reorganizar o grupo aliado no Legislativo.O prefeito apontou que a base poderia variar entre 20 e 23 vereadores - já considerando a saída de nomes atuais devido aos possíveis desdobramentos da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta de resíduos na capital. O encontro, revelado pelo POPULAR, teve duração de cerca de uma hora e meia e foi comunicado a Policarpo poucos minutos antes de o prefeito se dirigir à Câmara. Na reunião, marcada pelo tom informal conforme relatos, Mabel afirmou que planeja ter conversas individuais com vereadores nas próximas semanas para reconstruir sua base. Levantamento do POPULAR realizado em março mostrou que o prefeito tinha, àquela época, 27 dos 37 vereadores como aliados. Diante do cenário de possível instalação da CEI do Limpa Gyn, a leitura é de que o prefeito enfrentará debandada de ao menos meia dúzia de parlamentares que atualmente estão na base.Mabel voltou a expressar incômodo com a CEI, embora tenha afirmado que “já não se preocupa mais com a instalação” e a considere “desnecessária”, sobretudo por entender que parte das apurações deve se concentrar na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD), responsável pela assinatura do contrato com o Consórcio Limpa Gyn. Mabel teria dito que seu único temor estava relacionado ao aterro de Goiânia, questão que, segundo ele, já foi solucionada. Apesar disso, demonstrou apreensão com a possibilidade de a comissão, caso avance, acabar travando a pauta da Prefeitura na Câmara.O prefeito reiterou insatisfação com um grupo de cerca de seis parlamentares, signatários da CEI, que vêm utilizando a instalação da comissão como instrumento político para pressioná-lo por cargos e espaços na Prefeitura. Mabel disse que não pretende ceder a esse tipo de negociação, reiterando a postura “irredutível” sinalizada em outras oportunidades aos signatários da comissão.Em entrevista coletiva durante agenda no Setor Campinas, após reunião na Câmara, Mabel voltou a minimizar a importância da CEI e disse não ver motivos para a apuração, já que a comissão deve analisar problemas ocorridos antes de sua gestão. Afirmou que, desde que assumiu, tem cobrado melhorias da empresa, que passou a ampliar a frota, instalar câmeras nos caminhões e oferecer mais condições de fiscalização.“É estranho, porque a forma que eles fizeram, eles fizeram sem falar comigo, inclusive o líder não falou comigo quando foi fazer. Mas a minha preocupação com o CEI é nenhuma. Eu nunca estive aqui no governo de Goiânia, eu estou fora da política há 10 anos, então qual é a minha preocupação com o CEI? Ainda mais CEI que não é do meu mandato? (...) Mas, eu já entreguei para Jesus isso daí”, afirmou Mabel, complementando que avalia a permanência de Igor Franco (MDB) como líder de Governo na Casa.Instalação da CEINa terça-feira (19), como revelou O POPULAR, Policarpo encaminhou à secretaria da Casa Civil da Prefeitura o ofício solicitando a publicação da instalação da CEI no Diário Oficial do Município (DOM). Embora houvesse a expectativa de oficialização já nesta quarta (20), o ato foi novamente adiado e não há previsão de nova data para publicação. Em nota, a assessoria da Câmara de Goiânia diz que o Departamento de Imprensa Oficial da Prefeitura “solicitou arquivo complementar com o texto do requerimento e a relação dos nomes dos vereadores que subscreveram o documento para dar andamento à publicação no Diário Oficial”.Conforme informou a assessoria da Casa, o ofício assinado por Policarpo e enviado à Prefeitura não estava adequado ao padrão exigido para publicação no DOM, o que levou à necessidade de reenvio.Nos bastidores, porém, a avaliação é de que o imbróglio, marcado pelas idas e vindas, deu mais tempo aos vereadores antes da instalação da CEI, já que os trabalhos só podem começar após a publicação oficial. Enquanto parte dos signatários defende o avanço da comissão, outro grupo demonstra insatisfação com os rumos tomados nesta semana. Esses parlamentares afirmam não integrar o movimento que pressiona o prefeito por cargos e ameaçam retirar as assinaturas, aproveitando-se do fato de que o requerimento ainda não foi oficializado.