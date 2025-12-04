A Prefeitura de Goiânia divulgou, nesta quinta-feira (4), que o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2025, gerou arrecadação de R$ 153 milhões. As renegociações de débitos com a administração municipal foram realizadas entre 8 e 30 de novembro.\nDe acordo com a Prefeitura, foram realizados 12 mil atendimentos. Os pagamentos de dívidas à vista e os valores referentes à primeira parcela somaram R$ 7,2 milhões. O Paço ofereceu negociações com até 99% de desconto sobre juros e multas para as quitações à vista. Já os parcelamentos tiveram descontos progressivos.\nEm nota divulgada pela Prefeitura, o diretor da Dívida Ativa, da Secretaria Municipal da Fazenda, Bruno de Castro, afirmou que o Refis gerou receitas importantes para o caixa do município, contribuiu para reduzir a inadimplência ativa e demonstrou compromisso da administração em ampliar os instrumentos de negociação.