A reforma do Judiciário se tornou um tema inevitável para a campanha eleitoral e para o próximo governo após o escândalo do Banco Master. Esquerda, direita e um STF (Supremo Tribunal Federal) dividido disputam agora qual será a extensão e o foco dessa agenda, mas as propostas apresentadas (ou a falta delas) revelam contradições e interesses conflitantes com o discurso público de cada grupo.\nA direita faz duras críticas ao Judiciário há anos, mas até hoje não elaborou o desenho de como seria essa reforma. Dois pontos costumam se destacar nos discursos: a limitação a decisões individuais dos ministros e a possibilidade de o Congresso revogar decisões judiciais entendidas como ativismo, quando elas contrariarem os parlamentares.\nFlávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, chegou a citar a criação de mandatos como uma possibilidade. Mas parece improvável que, caso eleito, ele abra mão de instalar no Supremo um aliado que possa ficar no tribunal por décadas após o término de um eventual governo.