O mandato do próximo governador de Goiás, de 2027 a 2030, compreende período importante de transição da reforma tributária. O professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG) e pesquisador do tema Francisco Tavares explicou que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal tributo de competência dos estados - até a emenda constitucional de 2023 que alterou o sistema tributário brasileiro - será progressivamente substituído pelo Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS) entre 2027 e 2033.\n“É, precisamente, na próxima gestão, 2027/2030, que o IBS alcançará 20% de sua alíquota plena e, assim, seus efeitos econômicos e federativos estarão mais claros”, disse Tavares.\nDiante do impacto no próximo mandato, a reforma tributária é com frequência assunto em sabatinas, debates e entrevistas dos candidatos ao governo de Goiás. No discurso, parte defende o movimento dos futuros gestores dos estados para que o Congresso Nacional promova mudanças nas regras determinadas na reforma. Entre os quatro principais candidatos, o termo “reforma tributária” está presente no plano de governo de três (Daniel Vilela, MDB; Marconi Perillo, PSDB; e Wilder Morais, PL).