Durante a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2025, nesta segunda-feira (16), o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), voltou a enfatizar que pretende enviar neste ano ao Legislativo ao menos dois projetos de lei para reestruturar o Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais (Imas) e o Instituto de Previdência dos Servidores do Município (GoiâniaPrev).\nCom ambas as propostas prometidas desde o ano passado, o prefeito disse que o plano para reforma do GoiâniaPrev se intensificou diante de recentes cobranças feitas por órgãos de controle, como o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO). “A previdência, do jeito que está, não sobrevive”, afirmou.\nEm meio ao ano eleitoral, quando mais da metade da Câmara Municipal de Goiânia projeta disputar as eleições, as reformas dos dois institutos são consideradas duas pautas mais “pesadas” pelos vereadores. A depender do teor dos textos enviados ao Legislativo, a avaliação nos bastidores é de que as matérias podem ter dificuldades, diante de cálculos políticos junto aos servidores municipais.