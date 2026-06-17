O presidente da Comissão Mista da Câmara de Goiânia, Cabo Senna (Mobiliza), afirmou, nesta terça-feira (16), que o relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027 e o cronograma de tramitação da matéria no colegiado devem ser definidos nesta quarta (17). É obrigatório que ela seja votada antes do recesso legislativo de julho. O texto foi encaminhado à Casa pelo Executivo em abril.\nNa semana passada, o POPULAR mostrou que a proposta estava parada há mais de um mês, desde 6 de maio. O último movimento era do procurador jurídico legislativo João Silvestre P. de Paiva, que emitiu parecer favorável. No entanto, o procurador recomendou à Comissão Mista “atenção especial” ao porcentual estabelecido para abertura de créditos adicionais suplementares, fixado em 30%, às situações que estão excluídas desse limite e à comprovação da realização de audiência pública prevista pela legislação aplicável. O tema provocou debate polêmico na LDO 2026.