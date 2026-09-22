Relator da proposta, o vereador Léo José (SD) se manifestou, na noite desta segunda-feira (21), favoravelmente à aprovação do projeto de lei que busca revogar a permissão para o adensamento de trecho da Avenida Fued Sebba, na região do Jardim Goiás e do Setor Leste Universitário, em Goiânia. A proposta é de autoria do presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo (Cidadania), e se encontra na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).\nEntretanto, a tendência é que o colegiado analise o relatório apenas após as eleições, de acordo com o presidente da comissão, Luan Alves (MDB). “Não vai ser votado esta semana pois eu já defini a pauta de quarta-feira. E não tem nenhum pedido de inclusão e inversão. Meu intuito não é votar isso agora, só após as eleições”, afirma o emedebista.\nEm seu relatório, de 4 páginas, Léo José destacou o mérito reforçado por Policarpo de que a proposta busca devolver à população o direito de discutir o crescimento da região, retirando uma norma que ampliou o adensamento sem estudos técnicos prévios e sem a participação popular.