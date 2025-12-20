A Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, apresentou nesta sexta-feira (19) o relatório final de Willian Veloso (PL) com as conclusões das investigações. Após três meses de apurações e oitivas, o documento apontou que as “eventuais falhas detectadas pela CEI ao longo de sua realização não configuram má fé ou dolo, tampouco foi constatado desvio de recursos, crime financeiro, e outros ilícitos que pudessem levar a medidas judiciais”.\nSegundo o relatório, de 83 páginas, a demonstração, com base em “acervo de evidências”, é a de que o Consórcio Limpa Gyn “vem cumprindo todos os objetivos constantes no contrato firmado com a administração pública”. Dessa forma, ao contrário do que é natural em comissões de inquérito, não foram feitos indiciamentos ou recomendações para diligências investigativas de órgãos públicos.