O substitutivo do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, de autoria da Prefeitura de Goiânia, passará pela primeira etapa de análise na Câmara Municipal, na manhã desta sexta-feira (19), com a votação do relatório do vereador Lucas Vergílio (MDB) em reunião da Comissão Mista que ocorre mais de dois meses depois de o Executivo ter reenviado a proposta à Casa, em 17 de outubro.\nApós dias de indefinição sobre os rumos dos trabalhos do colegiado, cobranças públicas da cúpula do Legislativo, e postura de reclusão do presidente da comissão, Cabo Senna (PRD), houve interferência da Presidência da Casa, que convocou uma reunião de última hora na manhã desta quinta-feira (18), para deliberar sobre o cronograma das pautas orçamentárias com a presença de mais de 15 vereadores.\nNos bastidores, a avaliação foi de que Senna estaria “segurando” a marcação de uma data na Comissão Mista com a intenção de provocar o Paço, por não atender demandas de seu mandato. No fim da sessão ordinária de quarta (17), o vice-presidente da Câmara, Anselmo Pereira (MDB), chegou a cobrar, sem citar nomes, uma definição sobre o trâmite das propostas na Casa.