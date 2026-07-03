A Prefeitura de Goiânia já realocou cerca de 10,26% do orçamento municipal de R$ 10,8 bilhões previsto para este ano. O índice, referente ao período de janeiro a maio, corresponde a R$ 1,1 bilhão de créditos suplementares abertos por decretos, sem a necessidade de passar por autorização prévia do Legislativo da capital.\nAs realocações ocorrem em meio à tramitação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, no qual o prefeito Sandro Mabel (UB) propôs elevar para 30% o teto de remanejamentos livres - sete pontos porcentuais acima do autorizado para este ano. Os dados são do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) baseados em dados apresentados pela Prefeitura ao órgão de controle.\nDe acordo com o secretário municipal da Fazenda, Oldair Marinho, as principais áreas para as quais os recursos foram remanejados pela gestão são a zeladoria (por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura), Educação e Saúde.