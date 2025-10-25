Oito dias depois de ter sido lido em plenário, a Prefeitura de Goiânia publicou, em edição do Diário Oficial do Município (DOM) na quinta-feira (23), o requerimento de criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) dos Fios Soltos.\nA autoria é de Coronel Urzêda (PL) e contou com a assinatura de 28 vereadores, inclusive do presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD). Urzêda argumenta que a comissão deve apurar possíveis falhas das empresas de energia, internet e telefonia na gestão e fiscalização dos cabos instalados nos postes da cidade.\nVereadores de Goiânia querem CEI para apurar fiação solta\nFios serão reorganizados nas principais vias de Goiânia\nFios poluem paisagem de Goiânia, mas solução ideal é pouco viável\nCom a publicação, a expectativa é que, após definição e a notificação pela presidência, as lideranças partidárias terão 48 horas para indicar os membros da comissão, o mesmo prazo para a nomeação dos vereadores, de forma que assegure a representação proporcional dos partidos e blocos. Na sequência, a instalação deve ser feita também no mesmo período, já com a previsão de estrutura e recursos necessários para o funcionamento. O prazo inicial de funcionamento do colegiado é de 120 dias, prorrogável por igual período.