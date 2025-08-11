A Câmara de Goiânia volta ao trabalho regular nesta semana, após quase 30 dias de recesso, com o líder do governo, vereador Igor Franco (MDB), na corda bamba. Neste período, cresceu a insatisfação do prefeito Sandro Mabel (UB) com as tratativas encabeçadas por Franco e outros vereadores da base para a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar supostas irregularidades no serviço e no contrato do consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta de lixo na capital.\nA informação é que o aborrecimento de Mabel com Franco se agravou após o líder ter promovido uma reunião, em 3 de agosto, com outros 14 vereadores da base e independentes que assinaram o requerimento da CEI. O documento foi apresentado em 10 de julho por Cabo Senna (PRD) e tem o respaldo de 16 parlamentares.\nA leitura nos bastidores é que o prefeito ficou irritado com a “pressão escancarada” por mais espaço para indicações de cargos na administração municipal, mesmo após o Paço demonstrar resistência à CEI. O entendimento entre pessoas próximas a Mabel é que houve quebra de confiança.