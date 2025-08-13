A volta do recesso parlamentar da Câmara Municipal de Goiânia, nesta terça-feira (12), marcou a primeira grande derrota do prefeito Sandro Mabel (UB) no Legislativo com a criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) destinada a investigar contratos e serviços prestados pelo Consórcio Limpa Gyn na capital. O requerimento, protocolado em 10 de julho pelo vereador Cabo Senna (PRD), foi lido em plenário.\nO documento conta com 16 assinaturas - três a mais que o mínimo necessário, de 13, para instalação de uma CEI. Entre os signatários estão o líder do Governo, Igor Franco (MDB), vereadores do União Brasil (UB), partido do prefeito, e parlamentares independentes.\nNo recesso, Mabel encampou ao menos três estratégias para tentar barrar a criação da comissão. Primeiro, ligou individualmente aos vereadores que haviam assinado o requerimento. Depois, ofereceu um almoço no Paço para convencê-los a retirar o apoio. Por fim, convidou todos os 37 parlamentares para uma visita à sede do Consórcio Limpa Gyn, com o objetivo de reforçar o relacionamento institucional com a Câmara.