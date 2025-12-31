Desde a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), ainda antes do carnaval, em fevereiro, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcou não apenas o ano, mas a história política do país. Não apenas pelo desfecho, mas pelo ineditismo de se julgar no Supremo Tribunal Federal (STF) os crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e liderança de organização criminosa armada, entre outros.\nApós a condenação, o processo passou a ter o trânsito em julgado, ou seja, a condenação se tornou definitiva e, em 25 de novembro, Bolsonaro passou para o cumprimento imediato da pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Pela idade do ex-presidente a sentença de 27 anos e 3 meses foi atenuada. O ex-presidente e outros 7 réus foram condenados, por 4 votos a 1, pela trama golpista na Primeira Turma do Supremo.