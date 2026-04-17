Uma reunião da Secretaria da Economia de Goiás com um diretor do Banco Master em março de 2023 foi o ponto de partida para que o governo estadual propusesse alteração na lei que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores. As mudanças ampliaram em 10% a margem de crédito para oferta de cartão de benefícios. A reunião virtual com o representante da instituição - agora acusada de uma das maiores fraudes bancárias da história do País - é citada em despacho da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), de agosto de 2023, no âmbito da análise interna do anteprojeto de lei.\nO documento da PGE foi revelado pela Revista Fórum no último dia 12, mas o veículo associa o despacho a um outro projeto de lei, aprovado em maio de 2024 (Lei nº 22.709), que permitiu o aumento do número de parcelas (de 96 para 144) de empréstimos consignados. O despacho, no entanto, consta em andamento de processo que diz respeito a lei anterior, de dezembro de 2023 (Lei nº 22.449).