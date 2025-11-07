Integrantes da cúpula da Câmara Municipal de Goiânia devem se reunir na próxima semana com o prefeito Sandro Mabel (UB) e auxiliares para acertos relacionados aos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamentária Anual (LOA) de 2026, ambos em fase inicial de tramitação na Casa e alvos de questionamentos. Mabel está em viagem ao exterior e tem retorno previsto para domingo (9). Na Câmara, a informação é que a reunião pode ser já na segunda (10).\nO encontro deve ocorrer em meio aos apontamentos do presidente do Legislativo, Romário Policarpo (PRD), de “erros” na LOA referentes ao valor destinado às emendas impositivas e ao cálculo do repasse obrigatório da Prefeitura à Câmara (duodécimo) para o próximo ano, considerado subdimensionado. Aliados do Paço afirmam que, diante dos questionamentos, “não há intenção de intensificar impasses com a Câmara” e que o clima é de disposição para realizar ajustes nos textos, caso sejam confirmadas falhas na elaboração das peças orçamentárias, e dar andamento ao trâmite legislativo.