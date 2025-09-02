Os réus do núcleo central da trama golpista chegam ao julgamento que começa nesta terça-feira (2) no STF (Supremo Tribunal Federal) com a tarefa de dar explicações mais convincentes a respeito de pontos cruciais para a acusação. A chamada “minuta do golpe” dá, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), materialidade ao suposto plano em curso e é determinante para boa parte dos principais nomes envolvidos.\nA Primeira Turma da corte dá início à análise das acusações contra Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus. A expectativa é ter uma conclusão até o próximo dia 12.\nO julgamento que pode levar, pela primeira vez, à condenação e prisão de um ex-presidente brasileiro por tentativa de golpe de Estado será repleto de particularidades. Aspectos como o ineditismo dos crimes em discussão e o estilo e a velocidade impostos pelo relator Alexandre de Moraes na condução do processo fazem com que o caso marque a história da corte.