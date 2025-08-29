A aprovação pelo plenário da Câmara Municipal de Goiânia, em primeiro turno, do projeto de lei de autoria de Lucas Vergílio (MDB) que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo, impôs nova derrota ao prefeito Sandro Mabel (UB) na Casa e é vista por especialistas em direito tributário como uma medida legal, de prerrogativa do Legislativo, mas que abre espaço para possível judicialização por parte da Prefeitura caso passe em definitivo.\nA matéria, incluída por inversão na pauta do dia, foi aprovada nesta quinta-feira (28) com 20 votos favoráveis, 13 contrários, e agora segue para análise da Comissão de Finanças antes de retornar para segunda e definitiva votação em plenário.\nVotaram contra a proposta os vereadores Anselmo Pereira (MDB), Rose Cruvinel (UB), Wellington Bessa (DC), Dr. Gustavo (Agir), Henrique Alves (MDB), Heyler Leão (PP), Isaías Ribeiro (Republicanos), Thialu Guiotti (Avante), Tião Peixoto (PSDB), William do Armazém (PRTB), Sargento Novandir (MDB), Léia Klébia (Podemos) e Juarez Lopes (PDT). (Veja o quadro.)