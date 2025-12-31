Na última sessão legislativa do ano na Câmara Municipal de Goiânia, os vereadores confirmaram de forma definitiva e sem votos contrários o projeto de lei que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo. Apesar da aprovação, nesta terça-feira (30), a revogação não deve ter efeitos práticos. Isso porque a proposta passou com uma emenda de Thialu Guiotti (Avante) - articulada entre integrantes da base e o Paço - que condiciona a validade da lei à apresentação de estudo de impacto financeiro, medidas de compensação da renúncia de receita e aval da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).\nA sessão foi marcada por série de questionamentos e críticas de vereadores independentes e de oposição acerca da validade da matéria, além de articulações para suprimir a emenda de Guiotti, visando que o texto original, de Lucas Vergílio (MDB), fosse mantido. Entretanto, a iniciativa não vingou.