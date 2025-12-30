Mesmo se o projeto de lei que propõe a revogação da Taxa de Limpeza Pública (TLP) for aprovado em segunda votação nesta terça-feira (30), a análise nos bastidores é que dificilmente terá resultado prático. Na semana passada, Thialu Guiotti (Avante), vereador da base, apresentou emenda à matéria, condicionando sua validade à apresentação de um estudo de impacto financeiro, à indicação de medidas de compensação da renúncia de receita e à manifestação favorável da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).\nA leitura é que a emenda foi uma manobra para não expor a base ao desgaste de votar contra a revogação da TLP - que ficou conhecida como taxa do lixo -, principalmente diante da possível visibilidade da medida, em um cenário em que parte dos vereadores deve disputar a eleição para deputado estadual ou federal em 2026.