A votação do projeto que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo, voltará à estaca zero na Câmara Municipal de Goiânia após a aprovação de uma emenda apresentada pelo vereador Thialu Guiotti (Avante), que passou em placar apertado de 19 votos favoráveis e 14 contrários. A proposta original é de autoria de Lucas Vergílio (MDB).\nO projeto havia sido incluído na pauta de votação desta terça-feira (23) após articulação dos vereadores Igor Franco (MDB) e Coronel Urzêda (PL), que reuniram assinaturas para levar a matéria ao plenário. No entanto, no momento em que a proposta foi colocada em votação pela mesa diretora, Thialu apresentou a emenda, que acabou aprovada pela maioria dos vereadores.\nCom a aprovação da emenda, o projeto deixa de seguir diretamente para deliberação final e retorna à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A partir disso, a proposta precisará cumprir novamente todo o rito legislativo: análise na CCJ, votação em primeiro turno em plenário, passagem por comissão temática e, posteriormente, votação em segundo turno.