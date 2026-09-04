Um novo movimento no projeto de lei que propõe revogar a permissão de maior adensamento urbano na região da avenida Fued José Sebba sinaliza que a tramitação da matéria pode avançar nos próximos dias. Depois de três meses com a proposta parada, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara de Goiânia, Luan Alves (MBD), designou, na terça-feira (1º), Léo José (SD) como relator.\nLéo José afirmou, nesta quinta (3), que apresentará um relatório favorável à aprovação da matéria, mas não cravou uma data para entregar o documento. Para o relator, o projeto não deve encontrar dificuldade de aprovação. À TV Câmara, Alves afirmou que a CCJ discutirá a matéria “o quanto antes”, assim que o relatório for apresentado.\nO projeto é do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania), e foi protocolado em março. O tema causa polêmica desde quando foi discutido na Casa pela primeira vez, ainda em 2024. Na justificativa, Policarpo argumenta que a inclusão do dispositivo que permitiu o maior adensamento ocorreu “sem a observância do rito procedimental obrigatório exigido para alterações no Plano Diretor e no macrozoneamento urbano”.