O ritmo de tramitação de projetos de lei do Executivo na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara de Goiânia virou motivo de embate entre o Paço Municipal e o presidente do colegiado, Luan Alves (MDB). De um lado, o prefeito Sandro Mabel (UB) acusa o emedebista de travar o andamento de matérias por motivos políticos. De outro, Alves nega manobra e diz que as propostas são analisadas de acordo com a ordem de chegada e cumprindo os prazos.\nSegundo Mabel, o entendimento do Paço é que existem seis ou sete projetos parados na CCJ. O prefeito disse que já pediu ao presidente da Câmara, Romário Policarpo (Cidadania), que as matérias sejam avocadas e recebeu sinalização positiva. “Falei ‘Policarpo, nós vamos começar a colocar a boca no trombone contra a Câmara, porque não é possível um vereador ficar segurando um negócio desse aí por questões políticas, não tem condição’”, relatou o prefeito.