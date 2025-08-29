A juíza da 2ª vara da fazenda pública municipal, Simone Monteiro, aceitou ação do Ministério Público Estadual (MP-GO) e tornou réus o ex-prefeito Rogério Cruz (PRD) e outros dois ex-auxiliares por atos de improbidade administrativa. A acusação aponta descumprimento de compromissos assumidos pela última gestão na Prefeitura de Goiânia com o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para o repasse de informações sobre atos de pessoal e a folha de pagamento do município.\nAlém de Rogério Cruz, foram acionados o ex-secretário de administração, Denes Pereira, e o ex-controlador-geral, Gustavo Cruvinel. Se forem condenados, os três podem perder os direitos políticos, deixar eventuais cargos públicos e ressarcir os cofres públicos. A acusação pede o pagamento das custas e emolumentos processuais, como ônus da sucumbência, em valor sugerido de R$ 1 mil.