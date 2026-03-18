Um ano e três meses após o fim do mandato à frente da Prefeitura de Goiânia, o ex-prefeito Rogério Cruz (SD) fez uma visita surpresa ao Legislativo na manhã desta terça-feira (17). De caráter informal, a ida de Cruz teria ocorrido de forma espontânea e não foi percebida por parte dos vereadores.\nApesar da discrição, o ex-prefeito percorreu alguns gabinetes e cumprimentou parlamentares, incluindo o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (sem partido), mas não chegou a passar pelo plenário. Havia sessão ordinária no momento e foram inclusive aprovados projetos pelos vereadores presentes.\nDurante a visita, Cruz permaneceu por pelo menos duas horas no gabinete do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Luan Alves (MDB), que comandou a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) durante a gestão do ex-prefeito.