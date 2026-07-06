A tradicional missa solene que encerra a Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade (Região Metropolitana), reuniu neste domingo (5) lideranças políticas governistas e de oposição, incluindo dois dos quatro pré-candidatos ao governo de Goiás: o governador Daniel Vilela (MDB) e o senador Wilder Morais (PL), que estava acompanhado da vice em sua chapa, a advogada Ana Paula Rezende (PL).\nÚnico político a falar no ato religioso, Daniel leu discurso rápido, de cerca de oito minutos, focado especialmente na questão religiosa da celebração. O emedebista citou Hebreus 11:1 para falar do significado da fé cristã e reforçou investimentos em infraestrutura e segurança pública - esta última a principal bandeira da gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), também presente no evento - para destacar as melhorias promovidas pelo governo estadual no acesso dos romeiros ao município.